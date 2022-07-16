Хищную птицу заметили около мусорных баков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) фотограф запечатлел в черте города крупную лесостепную птицу — черного коршуна, размах крыльев которого достигает полутора метров. По словам жителей, хищник стал регулярно охотиться на грызунов около контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.

«Черный коршун. Охотятся нынче прямо на помойках, у мусорных баков в 15 микрорайоне», — написал автор фотографий Евгений Соловьев в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители в комментариях написали, что в последнее время видят там коршуна регулярно. Он охотится на мышей и крыс, которых там предостаточно. В доказательство горожане рассказывают, что кошки тоже приносят оттуда домой различные охотничьи трофеи.

Размах крыльев у птицы около полутора метров Евгений Соловьев, «Говорит Озерск», «ВКонтакте»

Коршуны питаются грызунами и падалью Евгений Соловьев, «Говорит Озерск», «ВКонтакте»

Птица парит в поисках добычи Евгений Соловьев, «Говорит Озерск», «ВКонтакте»