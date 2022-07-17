В Ханты-Мансийске питбуль чуть не загрыз ребенка и женщину

Хозяин спустил собаку с поводка и наблюдал за происходящим со стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске агрессивный питбуль нападает на прохожих, среди пострадавших оказалась женщина и маленький ребенок. Об этом URA.RU сообщил один из свидетелей произошедшего и сама жертва.

«Вечером на улице Пионерской, собака кинулась на ребенка, который прогуливался с маленьким щенком. Благодарю мужчину таксиста, который помог отбиться от собаки и проводил ребенка до квартиры. Страшно даже подумать, что могло случиться», — рассказала Наталья Кудряшова. Она также добавила, что рядом с питбулем находился и его владелец.

Другая жительница Ханты-Мансийска по имени Елена в разговоре с URA.RU заявила, что также стала жертвой нападения этой собаки. «В районе между улицами Дзержинского и Пионерской, недалеко от парковки, прогуливалась со своей собакой породы немецкий шпиц. Вдалеке увидела приближающегося питбуля, идущего без намордника и поводка рядом с мужчиной. Я попросила хозяина взять свою собаку на привязь и держать, на что он [хозяин собаки] пытался уверить меня в том, что собака не опасна и куда-то отстранился. Я взяла свою собаку на руки, после чего питбуль начал на меня прыгать в попытке схватить моего пса, в результате я получила серьезные травмы, есть глубокие шрамы на руке», — рассказала женщина. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о нападении в Ханты-Мансийске бродячей собаки на 9-летнего ребенка. Собака погналась за мальчиком, когда тот играл с друзьями в догонялки, спасла мальчика проходящая мимо женщина.

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