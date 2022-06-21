В Ханты-Мансийске бродячая собака искусала 9-летнего ребенка

Собака погналась за мальчиком когда он играл с друзьями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске бродячая собака напала и искусала 9-летнего ребенка. Информацию об этом разместила мама мальчика в социальной сети ВКонтакте в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

«Сын рассказал, что просто играли в догонялки с друзьями. По камерам видно плоховато, но понятно, что дети играли, и она [собака], побежала за сыном и набросилась. Потом женщина что-то схватила и пыталась отогнать пса. Большое ей спасибо, что не прошла мимо», — сообщает мама мальчика.

Также женщина добавила, что неоднократно видела, как во дворе две бездомные собаки нападают на детей. Но сама не обращалась куда-либо, надеясь, что другие родители сделали это за нее. «Обращаюсь к соответствующим органам и прошу принять меры. Где очень много детей, не должно быть больших бездомных псов», — добавила женщина.

В администрации Ханты-Мансийска заявили, что уже дали поручение службе отлова обезопасить людей от бродячих животных. В скором времени собак поймают и отправят в пункт передержки. «Заявку на отлов передали. 22—23 июня служба отлова выедет на указанную территорию. Для оперативности жители могут направлять заявки на отлов самостоятельно в ЕДДС», — сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

Прокуратура ХМАО уже начала проверку по факту нападения на ребенка в Ханты-Мансийске. «Будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций», — сообщают в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО очевидцы сняли видео нападения собаки на играющего ребенка. Инцидент произошел на детской площадке. Спасать малыша от лающего животного пришлось прохожим.

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