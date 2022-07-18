Путин оценил уровень бедности в России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Темпы снижения уровня бедности в РФ недостаточно высоки, заявил Путин Фото:

Уровень бедности в России снизился до 11% по итогам прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Основная цель нацпроектов — снижение бедности, по итогам прошлого года ее уровень снизился до 11%, но темпы и скорость недостаточны», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР) обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. По его мнению, предложения Минтруда не соответствуют реальным темпам инфляции.

Новости РИА URA.RU
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Уровень бедности в России снизился до 11% по итогам прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Основная цель нацпроектов — снижение бедности, по итогам прошлого года ее уровень снизился до 11%, но темпы и скорость недостаточны», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР) обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. По его мнению, предложения Минтруда не соответствуют реальным темпам инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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