Депутат ГД: пенсионеров обрекли на бедность низкой индексацией

25 июня 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Миронов возмутился заниженными параметрами индексации пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР), не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. Об этом заявил парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Параметры индексации пенсий, предложенные Минтрудом в проекте бюджета Пенсионного фонда, обрекают миллионы пожилых граждан на тотальную бедность. При этом работающих пенсионеров оставляют без индексации на 10 лет», — написал Миронов в своем telegram-канале. В подтверждение своих слов парламентарий привел данные проекта бюджета ПФР на следующие три года. Согласно документу, в 2023 году пенсии должны вырасти на 6,8%, в 2024 — на 6,1%. «Это при том, что, по макропрогнозу Минэкономики, инфляция этого года составит 17,5%. Это только официальные цифры, реальная инфляция может быть еще выше», — добавил депутат. В свою очередь, он предложил провести внеочередную индексацию пенсий на 10%, а в последующие разы повышать выплаты в соответствии по фактическому росту потребительских цен. «Пенсии должны увеличиваться не по прогнозной, а по фактической инфляции, опережая ее», — заключил Миронов. URA.RU направило запрос в Минтруда РФ. На момент публикации ответ не поступил. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Кроме того, россияне, чья зарплата привязана к МРОТ, с 1 июля увеличат свой доход на 10%, сообщали в КРОС. При этом депутаты Госдумы ото ЛДПР предлагали увеличить размер ежемесячных денежных выплат на 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Параметры индексации пенсий, предложенные Минтруда в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР), не соответствуют реальным темпам инфляции и обрекают миллионы российских пенсионеров на бедность. Об этом заявил парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Параметры индексации пенсий, предложенные Минтрудом в проекте бюджета Пенсионного фонда, обрекают миллионы пожилых граждан на тотальную бедность. При этом работающих пенсионеров оставляют без индексации на 10 лет», — написал Миронов в своем telegram-канале. В подтверждение своих слов парламентарий привел данные проекта бюджета ПФР на следующие три года. Согласно документу, в 2023 году пенсии должны вырасти на 6,8%, в 2024 — на 6,1%. «Это при том, что, по макропрогнозу Минэкономики, инфляция этого года составит 17,5%. Это только официальные цифры, реальная инфляция может быть еще выше», — добавил депутат. В свою очередь, он предложил провести внеочередную индексацию пенсий на 10%, а в последующие разы повышать выплаты в соответствии по фактическому росту потребительских цен. «Пенсии должны увеличиваться не по прогнозной, а по фактической инфляции, опережая ее», — заключил Миронов. URA.RU направило запрос в Минтруда РФ. На момент публикации ответ не поступил. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Кроме того, россияне, чья зарплата привязана к МРОТ, с 1 июля увеличат свой доход на 10%, сообщали в КРОС. При этом депутаты Госдумы ото ЛДПР предлагали увеличить размер ежемесячных денежных выплат на 50%.