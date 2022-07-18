Telegraph: Запад заставит Зеленского пойти на условия Путина

18 июля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Западные лидеры заставят Зеленского принять условия Путина по завершению спецоперации на Украине, заявили в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные лидеры надавят на президента Украины Владимира Зеленского, заставив его пойти на условия российского лидера Владимира Путина для завершения спецоперации. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. «Вполне вероятно, что, когда Путин решит, что цели на данный момент достигнуты, западные лидеры навалятся, чтобы побудить Зеленского прийти к соглашению. Они бросятся друг на друга, чтобы восстановить статус-кво, отменив санкции и восстановив приток российских ресурсов», — говорится в статье. По мнению авторов, для продолжения борьбы Киеву необходима еще большая экономическая помощь извне, чем он получает сейчас. «Это возможно только при наличии политической воли для ее обеспечения, а все признаки указывают на то, что этого не произойдет», — добавили авторы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные лидеры надавят на президента Украины Владимира Зеленского, заставив его пойти на условия российского лидера Владимира Путина для завершения спецоперации. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. «Вполне вероятно, что, когда Путин решит, что цели на данный момент достигнуты, западные лидеры навалятся, чтобы побудить Зеленского прийти к соглашению. Они бросятся друг на друга, чтобы восстановить статус-кво, отменив санкции и восстановив приток российских ресурсов», — говорится в статье. По мнению авторов, для продолжения борьбы Киеву необходима еще большая экономическая помощь извне, чем он получает сейчас. «Это возможно только при наличии политической воли для ее обеспечения, а все признаки указывают на то, что этого не произойдет», — добавили авторы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.