Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени

19 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Для печени важны продукты, обеспечивающие связывание токсических компонентов в организме Фото: Александр Мамаев © URA.RU Продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Также для разгрузки печени нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Есть такая группа препаратов как гепатопротекторы. Одна из подгрупп, это препараты, которые содержат эссенциальные фосфолипиды. Эти же фосфолипиды содержатся в таких пищевых продуктах, как соевый, подсолнечный, яичный лецитины. Для здоровья печени на регулярной основе, тем более если она сталкивается с повышенной нагрузкой, продукты богатые лецитином, либо лецитин в чистом виде, будет хорошо», — сказал Антон Поляков. «Рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удален. Они работают в единой связке. Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Его можно заваривать, в виде добавок употреблять. Эта пища богатая полезными жирами, то есть, Омега-3, а это жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — добавил собеседник агентства. Эндокринолог напомнил, что печень постоянно находится в работе и занимается обезвреживанием продукты, попавшие в организм. «Будут полезны продукты, которые обеспечивают связывание токсических компонентов. Из природных детоксикантов может быть малина, гранат. Они содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу, то есть разгружает печень», — уточнил он. «Также для разгрузки печени неплохо ежедневно употреблять клетчатку. Она будет связывать токсины, которые попадают в кишечник и не будет им позволять попадать обратно в системный кровоток и перегружать печень. Еще могут быть полезны пробиотики. Полезная флора усиливает детоксикацию, помогая печени, а патогенная флора, наоборот, вызывает интоксикацию», — заключил диетолог Поляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Продукты, богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Также для разгрузки печени нужно ежедневно употреблять клетчатку и пробиотики. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Есть такая группа препаратов как гепатопротекторы. Одна из подгрупп, это препараты, которые содержат эссенциальные фосфолипиды. Эти же фосфолипиды содержатся в таких пищевых продуктах, как соевый, подсолнечный, яичный лецитины. Для здоровья печени на регулярной основе, тем более если она сталкивается с повышенной нагрузкой, продукты богатые лецитином, либо лецитин в чистом виде, будет хорошо», — сказал Антон Поляков. «Рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удален. Они работают в единой связке. Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Его можно заваривать, в виде добавок употреблять. Эта пища богатая полезными жирами, то есть, Омега-3, а это жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — добавил собеседник агентства. Эндокринолог напомнил, что печень постоянно находится в работе и занимается обезвреживанием продукты, попавшие в организм. «Будут полезны продукты, которые обеспечивают связывание токсических компонентов. Из природных детоксикантов может быть малина, гранат. Они содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу, то есть разгружает печень», — уточнил он. «Также для разгрузки печени неплохо ежедневно употреблять клетчатку. Она будет связывать токсины, которые попадают в кишечник и не будет им позволять попадать обратно в системный кровоток и перегружать печень. Еще могут быть полезны пробиотики. Полезная флора усиливает детоксикацию, помогая печени, а патогенная флора, наоборот, вызывает интоксикацию», — заключил диетолог Поляков.