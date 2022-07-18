Свердловчанина, убившего в ДТП дедушку с тростью, начнут судить

19 июля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Дело свердловчанина рассмотрят в суде Асбеста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Асбестовский городской суд направлено уголовное дело в отношении свердловчанина, который, по версии следствия, насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым правил дорожного движения погиб пенсионер», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент произошел, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, водитель Ford Focus утром 4 апреля не стал снижать скорость при появлении пенсионера. Дедушка поднял трость, пытаясь привлечь к себе внимание, но автомобиль, летевший на скорости 72 километра в час, влетел в пенсионера. Дедушка умер на месте. Ранее сообщалось, что молодой человек, который был за рулем, объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также было установлено, что водитель был лишен прав и за нарушение ПДД в количестве пяти раз привлекался к административной ответственности. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Асбестовский городской суд направлено уголовное дело в отношении свердловчанина, который, по версии следствия, насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым правил дорожного движения погиб пенсионер», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент произошел, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, водитель Ford Focus утром 4 апреля не стал снижать скорость при появлении пенсионера. Дедушка поднял трость, пытаясь привлечь к себе внимание, но автомобиль, летевший на скорости 72 километра в час, влетел в пенсионера. Дедушка умер на месте. Ранее сообщалось, что молодой человек, который был за рулем, объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также было установлено, что водитель был лишен прав и за нарушение ПДД в количестве пяти раз привлекался к административной ответственности.