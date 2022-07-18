18 июля 2022

Свердловчанина, убившего в ДТП дедушку с тростью, начнут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Подельник экс главы ГИБДД. Тюмень , судебное заседание, суд
Дело свердловчанина рассмотрят в суде Асбеста Фото:

В Асбестовский городской суд направлено уголовное дело в отношении свердловчанина, который, по версии следствия, насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым правил дорожного движения погиб пенсионер», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент произошел, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу.

По данным ГИБДД, водитель Ford Focus утром 4 апреля не стал снижать скорость при появлении пенсионера. Дедушка поднял трость, пытаясь привлечь к себе внимание, но автомобиль, летевший на скорости 72 километра в час, влетел в пенсионера. Дедушка умер на месте.

Ранее сообщалось, что молодой человек, который был за рулем, объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также было установлено, что водитель был лишен прав и за нарушение ПДД в количестве пяти раз привлекался к административной ответственности.

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В Асбестовский городской суд направлено уголовное дело в отношении свердловчанина, который, по версии следствия, насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым правил дорожного движения погиб пенсионер», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент произошел, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, водитель Ford Focus утром 4 апреля не стал снижать скорость при появлении пенсионера. Дедушка поднял трость, пытаясь привлечь к себе внимание, но автомобиль, летевший на скорости 72 километра в час, влетел в пенсионера. Дедушка умер на месте. Ранее сообщалось, что молодой человек, который был за рулем, объяснил инспекторам, что торопился на работу и вовремя не заметил пешехода. Также было установлено, что водитель был лишен прав и за нарушение ПДД в количестве пяти раз привлекался к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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