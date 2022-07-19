Депутат Свищев высказался о каминг-ауте теннисистки Касаткиной

19 июля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Свищев заявил о непростых временах для российского спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортивные результаты российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации, должны больше интересовать людей, чем ее личная жизнь. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Лично мне безразлична ее (Дарьи Касаткиной — прим. URA.RU) личная жизнь. Как она живет, с кем она живет. Хочет — заявляет об этом. Хочет — не заявляет. Это ее личное дело. Меня интересуют ее спортивные результаты. Я считаю, что у нее есть возможность подняться выше в рейтинге. Она молодец и хорошо играет, поэтому все мы должны поддерживать ее в спортивных результатах, чтобы она хороша играла и чувствовала поддержку публики», — заявил Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что относится к Касаткиной как к человеку, который прославляет российский спорт. «Ей, как и нам, нужно сосредоточиться на спортивных результатах. Ей нужна наша поддержка, нам нужны ее победы. Сейчас сложные времена в российском спорте. Нам нужно обеспечить ей стабильное участие в международных турнирах», — заключил депутат Госдумы. Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, у нее есть девушка. Комментируя публичное признание теннисистки, депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что одобрять этот поступок нельзя. Он также напомнил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России. Он отметил, что однополые отношения нужно искоренять из российской культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спортивные результаты российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации, должны больше интересовать людей, чем ее личная жизнь. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Лично мне безразлична ее (Дарьи Касаткиной — прим. URA.RU) личная жизнь. Как она живет, с кем она живет. Хочет — заявляет об этом. Хочет — не заявляет. Это ее личное дело. Меня интересуют ее спортивные результаты. Я считаю, что у нее есть возможность подняться выше в рейтинге. Она молодец и хорошо играет, поэтому все мы должны поддерживать ее в спортивных результатах, чтобы она хороша играла и чувствовала поддержку публики», — заявил Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что относится к Касаткиной как к человеку, который прославляет российский спорт. «Ей, как и нам, нужно сосредоточиться на спортивных результатах. Ей нужна наша поддержка, нам нужны ее победы. Сейчас сложные времена в российском спорте. Нам нужно обеспечить ей стабильное участие в международных турнирах», — заключил депутат Госдумы. Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, у нее есть девушка. Комментируя публичное признание теннисистки, депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что одобрять этот поступок нельзя. Он также напомнил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России. Он отметил, что однополые отношения нужно искоренять из российской культуры.