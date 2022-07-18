Самолет UTair, летящий в ХМАО, экстренно вернулся в Москву

Экстренная посадка произошла по причине неисправности электрогенератора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

По предварительным данным, экипаж лайнера принял решение о возврате на аэродром вылета из-за возможной технической неполадки — сработал датчик неисправности левого электрогенератора. Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета — в московском «Внуково». В пресс-службе авиакомпании пообещали URA.RU, что прокомментируют информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменский аэропорт «Рощино» после взлета из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair». Он совершал рейс до Нижневартовска.