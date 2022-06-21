В аэропорт Тюмени экстренно вернулся самолет, вылетевший в ХМАО

Рейс совершал самолет авиакомпании UTair
В тюменский аэропорт Рощино после взлета, из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair», совершавший рейс до Нижневартовска. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident.
«Рейс UTA9305 Тюмень (Рощино) — Нижневартовск. Эксплуатант ПАО Авиакомпания UTair. После взлета КВС В-737 доложил о проблемах с электричеством, принял решение о возврате», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию UTair. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия, после чего вернулся в аэропорт. Причиной стала трещина лобового стекла.
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