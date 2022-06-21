В аэропорт Тюмени экстренно вернулся самолет, вылетевший в ХМАО

21 июня 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Рейс совершал самолет авиакомпании UTair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменский аэропорт Рощино после взлета, из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair», совершавший рейс до Нижневартовска. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident. «Рейс UTA9305 Тюмень (Рощино) — Нижневартовск. Эксплуатант ПАО Авиакомпания UTair. После взлета КВС В-737 доложил о проблемах с электричеством, принял решение о возврате», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в авиакомпанию UTair. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия, после чего вернулся в аэропорт. Причиной стала трещина лобового стекла. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В тюменский аэропорт Рощино после взлета, из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair», совершавший рейс до Нижневартовска. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident. «Рейс UTA9305 Тюмень (Рощино) — Нижневартовск. Эксплуатант ПАО Авиакомпания UTair. После взлета КВС В-737 доложил о проблемах с электричеством, принял решение о возврате», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в авиакомпанию UTair. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия, после чего вернулся в аэропорт. Причиной стала трещина лобового стекла.