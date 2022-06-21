В аэропорт Тюмени экстренно вернулся самолет, вылетевший в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Рейс совершал самолет авиакомпании UTair Фото:

В тюменский аэропорт Рощино после взлета, из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair», совершавший рейс до Нижневартовска. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident.

«Рейс UTA9305 Тюмень (Рощино) — Нижневартовск. Эксплуатант ПАО Авиакомпания UTair. После взлета КВС В-737 доложил о проблемах с электричеством, принял решение о возврате», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию UTair. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия, после чего вернулся в аэропорт. Причиной стала трещина лобового стекла.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В тюменский аэропорт Рощино после взлета, из-за проблем с электричеством вернулся самолет авиакомпании «UTair», совершавший рейс до Нижневартовска. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident. «Рейс UTA9305 Тюмень (Рощино) — Нижневартовск. Эксплуатант ПАО Авиакомпания UTair. После взлета КВС В-737 доложил о проблемах с электричеством, принял решение о возврате», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в авиакомпанию UTair. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия, после чего вернулся в аэропорт. Причиной стала трещина лобового стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...