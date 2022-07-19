19 июля 2022

В Кургане создали лабораторию для проверки на опасные болезни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие лаборатории прошло 20 июля Фото:

В Кургане 20 июля открыли приемный пункт проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». По словам врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко, в этом пункте будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции, передает с открытия пункта корреспондент URA.RU.

«В Курганской области всю продукцию, которая производится, нужно исследовать, прежде чем направлять на стол потребителя. Здесь [в Кургане] будет открыто представительство. Мы будем забирать пробы и уже выдавать готовые результаты», — рассказал Литовченко.

Он отметил, что раньше местным фермерам по вопросам ветеринарии и отдельным направлениям растениеводства приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Директор челябинского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Евгений Бондаренко объяснил, что пробы из-за долгого пути поступали не совсем качественные, а в Кургане их будут принимать в соответствии со всеми требованиями.

На мероприятии присутствовал врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко
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В Кургане 20 июля открыли приемный пункт проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». По словам врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко, в этом пункте будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции, передает с открытия пункта корреспондент URA.RU. «В Курганской области всю продукцию, которая производится, нужно исследовать, прежде чем направлять на стол потребителя. Здесь [в Кургане] будет открыто представительство. Мы будем забирать пробы и уже выдавать готовые результаты», — рассказал Литовченко. Он отметил, что раньше местным фермерам по вопросам ветеринарии и отдельным направлениям растениеводства приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Директор челябинского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Евгений Бондаренко объяснил, что пробы из-за долгого пути поступали не совсем качественные, а в Кургане их будут принимать в соответствии со всеми требованиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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