В Кургане создали лабораторию для проверки на опасные болезни. Фото

20 июля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Открытие лаборатории прошло 20 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 20 июля открыли приемный пункт проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». По словам врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко, в этом пункте будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции, передает с открытия пункта корреспондент URA.RU. «В Курганской области всю продукцию, которая производится, нужно исследовать, прежде чем направлять на стол потребителя. Здесь [в Кургане] будет открыто представительство. Мы будем забирать пробы и уже выдавать готовые результаты», — рассказал Литовченко. Он отметил, что раньше местным фермерам по вопросам ветеринарии и отдельным направлениям растениеводства приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Директор челябинского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Евгений Бондаренко объяснил, что пробы из-за долгого пути поступали не совсем качественные, а в Кургане их будут принимать в соответствии со всеми требованиями. На мероприятии присутствовал врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 20 июля открыли приемный пункт проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». По словам врио Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко, в этом пункте будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции, передает с открытия пункта корреспондент URA.RU. «В Курганской области всю продукцию, которая производится, нужно исследовать, прежде чем направлять на стол потребителя. Здесь [в Кургане] будет открыто представительство. Мы будем забирать пробы и уже выдавать готовые результаты», — рассказал Литовченко. Он отметил, что раньше местным фермерам по вопросам ветеринарии и отдельным направлениям растениеводства приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Директор челябинского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Евгений Бондаренко объяснил, что пробы из-за долгого пути поступали не совсем качественные, а в Кургане их будут принимать в соответствии со всеми требованиями.