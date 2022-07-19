Счетная палата высмеяла «отставку Кудрина»

Алексей Кудрин остается в должности председателя Счетной палаты РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информация об окончательном уходе председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, которая появилась в политических telegram-каналах, оказалась фейком. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь Кудрина Денис Есаулов.

«Когда очередное „пророчество“ об отставке не сбылось, эту тему надо было закрыть. Тут нечего комментировать», — подчеркнул Денис Есаулов.

Ранее URA.RU сообщало, что от должности был освобожден глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов. После череды кадровых перестановок в Telegram начала расходиться информация, что отставка также грозит и Кудрину.