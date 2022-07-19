Счетная палата высмеяла «отставку Кудрина»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум
Алексей Кудрин остается в должности председателя Счетной палаты РФ Фото:

Информация об окончательном уходе председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, которая появилась в политических telegram-каналах, оказалась фейком. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь Кудрина Денис Есаулов.

«Когда очередное „пророчество“ об отставке не сбылось, эту тему надо было закрыть. Тут нечего комментировать», — подчеркнул Денис Есаулов.

Ранее URA.RU сообщало, что от должности был освобожден глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов. После череды кадровых перестановок в Telegram начала расходиться информация, что отставка также грозит и Кудрину.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Информация об окончательном уходе председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, которая появилась в политических telegram-каналах, оказалась фейком. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь Кудрина Денис Есаулов. «Когда очередное „пророчество“ об отставке не сбылось, эту тему надо было закрыть. Тут нечего комментировать», — подчеркнул Денис Есаулов. Ранее URA.RU сообщало, что от должности был освобожден глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов. После череды кадровых перестановок в Telegram начала расходиться информация, что отставка также грозит и Кудрину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...