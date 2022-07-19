В Польше спустя три месяца начали искать напавших на посла РФ

19 июля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбудили по факту нападения на российского дипломата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Польская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как агрессивно настроенные украинцы и поляки напали на посла России Сергея Андреева во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом сообщил сам Сергей Андреев. «Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — цитирует РИА «Новости» слова посла. Проверка по факту произошедшего проводилась около двух месяцев. Варшавская полиция не выявила нарушения в действиях сотрудников, которые допустили нападение на аккредитованного дипломатического представителя. За подобный поступок по польскому уголовному кодексу нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что 9 мая, во время возложения цветов на кладбище советских солдат, посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. МИД Польши признал серьезность нападения и пообещал, что будет наблюдать за ситуацией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Польская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как агрессивно настроенные украинцы и поляки напали на посла России Сергея Андреева во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом сообщил сам Сергей Андреев. «Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — цитирует РИА «Новости» слова посла. Проверка по факту произошедшего проводилась около двух месяцев. Варшавская полиция не выявила нарушения в действиях сотрудников, которые допустили нападение на аккредитованного дипломатического представителя. За подобный поступок по польскому уголовному кодексу нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что 9 мая, во время возложения цветов на кладбище советских солдат, посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. МИД Польши признал серьезность нападения и пообещал, что будет наблюдать за ситуацией.