В курганском паблике соцсети появилось видео, на котором четыре женщины исполняют танец живот с буквами Z на спинах. Кадры опубликованы в сообществе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Танцевальная группа курганской студии танца и фитнесса „Roksana“ исполнила в милитари-костюмах с „Z“ на спине танец живота», — сопровождает видеозапись пояснительная надпись. В паблике запись назвали «Видео дня». На каком мероприятии происходит танец, не сообщается.
Видео показывает танцевальную четверку, одетую в костюмы, выполненные в стиле милитари. У всех четырех женщин на спинах — большие белые символы в виде латинской буквы Z. Танцовщицы во время танца живота складывают руки, изображая оружие. Большинство комментаторов под постом не одобрили подобное творчество.
Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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В курганском паблике соцсети появилось видео, на котором четыре женщины исполняют танец живот с буквами Z на спинах. Кадры опубликованы в сообществе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». «Танцевальная группа курганской студии танца и фитнесса „Roksana“ исполнила в милитари-костюмах с „Z“ на спине танец живота», — сопровождает видеозапись пояснительная надпись. В паблике запись назвали «Видео дня». На каком мероприятии происходит танец, не сообщается. Видео показывает танцевальную четверку, одетую в костюмы, выполненные в стиле милитари. У всех четырех женщин на спинах — большие белые символы в виде латинской буквы Z. Танцовщицы во время танца живота складывают руки, изображая оружие. Большинство комментаторов под постом не одобрили подобное творчество. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области высадили саженцы деревьев в виде буквы Z. Также мэр Кургана Елена Ситникова рассказала о новом символе V на здании администрации в поддержку спецоперации. Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».