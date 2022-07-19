Курганские экзотические танцовщицы выступили в милитари-костюмах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В курганском паблике соцсети появилось видео, на котором четыре женщины исполняют танец живот с буквами Z на спинах. Кадры опубликованы в сообществе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Танцевальная группа курганской студии танца и фитнесса „Roksana“ исполнила в милитари-костюмах с „Z“ на спине танец живота», — сопровождает видеозапись пояснительная надпись. В паблике запись назвали «Видео дня». На каком мероприятии происходит танец, не сообщается.

Видео показывает танцевальную четверку, одетую в костюмы, выполненные в стиле милитари. У всех четырех женщин на спинах — большие белые символы в виде латинской буквы Z. Танцовщицы во время танца живота складывают руки, изображая оружие. Большинство комментаторов под постом не одобрили подобное творчество.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области высадили саженцы деревьев в виде буквы Z. Также мэр Кургана Елена Ситникова рассказала о новом символе V на здании администрации в поддержку спецоперации.

Буквы Z и V являются символами, связанными со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».