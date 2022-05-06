06 мая 2022

В Кургане три тысячи сосен высадили в виде буквы Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский День посадки леса - 2016 в районе жд станции Шувакиш. Екатеринбург
На территории Курганской области появились новые «патриотические саженцы» Фото:

Саженцы молодых сосен появились вблизи деревни Тузово (Курганская область) 7 мая, причем, посадка выполнена в виде буквы Z, которая считается общепринятым символом специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса и территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказа инициатор проекта Рамис Галеев — первый замгендиректора ОАО «Шумихинский лесхоз».

«Акция у нас ежегодная, приобщенная ко Дню Победы. В этом году решили оформить посадку в виде буквы Z. Из чувства солидарности. Потому что нам небезразлично, что там [на Украине] происходит. И как символ памяти останется», — пояснил Галеев в разговоре с агентством.

Рамис Галеев (в центре) — главный идеолог патриотической посадки деревьев
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В посадке приняли участие курганцы разных возрастов
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Всего на курганскую землю было высажено порядка 3 тысяч маленьких сосен. Они, по задумке организаторов, в будущем вырастут в «красивую и масштабную природную композицию со смыслом». В акции лесхоза приняли участие сотрудники лесничества, прокуратуры, асфальто-бетонного завода и местные активисты.

URA.RU сообщало ранее о том, что власти Курганской области подвели промежуточные итоги голосования за природный символ региона. В лидерах оказался лес, который посадили к 100-летию советского лидера Владимира Ленина.

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Саженцы молодых сосен появились вблизи деревни Тузово (Курганская область) 7 мая, причем, посадка выполнена в виде буквы Z, которая считается общепринятым символом специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса и территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказа инициатор проекта Рамис Галеев — первый замгендиректора ОАО «Шумихинский лесхоз». «Акция у нас ежегодная, приобщенная ко Дню Победы. В этом году решили оформить посадку в виде буквы Z. Из чувства солидарности. Потому что нам небезразлично, что там [на Украине] происходит. И как символ памяти останется», — пояснил Галеев в разговоре с агентством. Всего на курганскую землю было высажено порядка 3 тысяч маленьких сосен. Они, по задумке организаторов, в будущем вырастут в «красивую и масштабную природную композицию со смыслом». В акции лесхоза приняли участие сотрудники лесничества, прокуратуры, асфальто-бетонного завода и местные активисты. URA.RU сообщало ранее о том, что власти Курганской области подвели промежуточные итоги голосования за природный символ региона. В лидерах оказался лес, который посадили к 100-летию советского лидера Владимира Ленина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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