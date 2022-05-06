На территории Курганской области появились новые «патриотические саженцы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Саженцы молодых сосен появились вблизи деревни Тузово (Курганская область) 7 мая, причем, посадка выполнена в виде буквы Z, которая считается общепринятым символом специальной военной операции по освобождению жителей Донбасса и территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказа инициатор проекта Рамис Галеев — первый замгендиректора ОАО «Шумихинский лесхоз».

«Акция у нас ежегодная, приобщенная ко Дню Победы. В этом году решили оформить посадку в виде буквы Z. Из чувства солидарности. Потому что нам небезразлично, что там [на Украине] происходит. И как символ памяти останется», — пояснил Галеев в разговоре с агентством.

Рамис Галеев (в центре) — главный идеолог патриотической посадки деревьев Фото: Вадим Зулкарнаев

В посадке приняли участие курганцы разных возрастов Фото: Вадим Зулкарнаев

Всего на курганскую землю было высажено порядка 3 тысяч маленьких сосен. Они, по задумке организаторов, в будущем вырастут в «красивую и масштабную природную композицию со смыслом». В акции лесхоза приняли участие сотрудники лесничества, прокуратуры, асфальто-бетонного завода и местные активисты.

URA.RU сообщало ранее о том, что власти Курганской области подвели промежуточные итоги голосования за природный символ региона. В лидерах оказался лес, который посадили к 100-летию советского лидера Владимира Ленина.