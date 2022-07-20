Посольство РФ: США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине

20 июля 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

Россия продолжит выполнять все задачи спецоперации, подчеркнули в посольстве РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине, чтобы нанести России максимальный урон. Такое заявление сделали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. «Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона „раскочегаривать“ конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО», — заявили в российском посольстве. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства неоднократно подчеркивал, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Власти США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине, чтобы нанести России максимальный урон. Такое заявление сделали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. «Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона „раскочегаривать“ конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО», — заявили в российском посольстве. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства неоднократно подчеркивал, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.