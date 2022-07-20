Посольство РФ: США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Россия продолжит выполнять все задачи спецоперации, подчеркнули в посольстве РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине, чтобы нанести России максимальный урон. Такое заявление сделали в официальном telegram-канале посольства РФ в США.

«Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона „раскочегаривать“ конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО», — заявили в российском посольстве.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства неоднократно подчеркивал, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Власти США пытаются «раскочегарить» конфликт на Украине, чтобы нанести России максимальный урон. Такое заявление сделали в официальном telegram-канале посольства РФ в США. «Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона „раскочегаривать“ конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО», — заявили в российском посольстве. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства неоднократно подчеркивал, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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