Дети из ХМАО во время похода на Валаам попали в шторм

20 июля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Непогоду школьники пережидают на острове Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм, и теперь им требуется эвакуация. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила старший помощник прокурора Карелии Анна Евстифеева. «Дети уплыли на Валаам на суднах, которые для этого не предназначены. На этих лодках они дальше, чем на три километра, не могли удаляться. А Валаам не в пределах трех километров. Прокурор, когда увидел у руководителя [группы] в маршруте Валаам, то объявил предостережение. Он предупредил, что при поездке туда будет создана угроза жизни и здоровью детей, потому что шлюпки для такого похода не предназначены», — рассказала Евстифеева. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым. Сейчас школьники пережидают непогоду на Валааме. Эвакуация детей запланирована на 21 июля. В прокуратуре Карелии уверяют, что жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм, и теперь им требуется эвакуация. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила старший помощник прокурора Карелии Анна Евстифеева. «Дети уплыли на Валаам на суднах, которые для этого не предназначены. На этих лодках они дальше, чем на три километра, не могли удаляться. А Валаам не в пределах трех километров. Прокурор, когда увидел у руководителя [группы] в маршруте Валаам, то объявил предостережение. Он предупредил, что при поездке туда будет создана угроза жизни и здоровью детей, потому что шлюпки для такого похода не предназначены», — рассказала Евстифеева. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым. Сейчас школьники пережидают непогоду на Валааме. Эвакуация детей запланирована на 21 июля. В прокуратуре Карелии уверяют, что жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает.