В Сургуте готовятся к похоронам семьи, погибшей при пожаре в дачном кооперативе

«Мать вместе с несовершеннолетними детьми и внучкой будет похоронена в Сургуте. А главу семейства, его сестру и ее подругу, приехавших в гости, отправят для захоронения в Челябинскую область. Помощь в организации похорон оказывают администрация города и частные компании, занимающиеся ритуальными услугами», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. В доме проживала многодетная семья. Тогда спасся один из членов семьи, но на следующий день он скончался от многочисленных ожогов. В числе погибших — две женщины из Челябинской области, которые приехали в Сургут в гости.