Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Сургуте готовятся к похоронам семьи, погибшей при пожаре в дачном кооперативе

10 ноября 2025 в 08:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Помощь в организации похорон оказывают администрация города и частные компании

Администрация города и частные компании оказывают помощь в организации похорон

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Близкие погибших в пожаре в СОТ «Прибрежный-1» занимаются организацией похорон. Траурная церемония запланирована на эту неделю, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Мать вместе с несовершеннолетними детьми и внучкой будет похоронена в Сургуте. А главу семейства, его сестру и ее подругу, приехавших в гости, отправят для захоронения в Челябинскую область. Помощь в организации похорон оказывают администрация города и частные компании, занимающиеся ритуальными услугами», — рассказал собеседник агентства.

В администрацию Сургута направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. В доме проживала многодетная семья. Тогда спасся один из членов семьи, но на следующий день он скончался от многочисленных ожогов. В числе погибших — две женщины из Челябинской области, которые приехали в Сургут в гости.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал