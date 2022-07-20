В Челябинске на четырех мостах установят архитектурную подсветку

20 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мэрия Челябинска выделила на освещение более 44 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Ленинградском, Троицком, Свердловском и Красном мостах проведут архитектурно-художественную подсветку за 44, 5 млн рублей. Данная заявка размещена на едином портале госзакупок. «Подрядчику предстоит выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке на мостовых сооружениях города Челябинска. Начальная цена — 44 млн 500 тысяч рублей», — сообщается в тендере. Аукцион объявила мэрия Челябинска. Каждый из четырех мостов будет оформлен по-разному. Элементами освещения станут разноцветные трубки, гирлянды и композиции со стробоскопами. Самым дорогостоящим, согласно документам, будет освещение Ленинградского моста на проспекте Победы — 15 миллионов рублей. На Свердловский мост на Свердловском проспекте планируется потратить 14,9 миллиона рублей. Подсветка моста на улице Красной обойдется мэрии в 7,8 миллиона. На Троицкий мост, который находится на улице Кирова, из городского бюджета выделено 6,7 миллиона рублей. Работы подрядчик должен завершить до 5 сентября. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске на Ленинградском, Троицком, Свердловском и Красном мостах проведут архитектурно-художественную подсветку за 44, 5 млн рублей. Данная заявка размещена на едином портале госзакупок. «Подрядчику предстоит выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке на мостовых сооружениях города Челябинска. Начальная цена — 44 млн 500 тысяч рублей», — сообщается в тендере. Аукцион объявила мэрия Челябинска. Каждый из четырех мостов будет оформлен по-разному. Элементами освещения станут разноцветные трубки, гирлянды и композиции со стробоскопами. Самым дорогостоящим, согласно документам, будет освещение Ленинградского моста на проспекте Победы — 15 миллионов рублей. На Свердловский мост на Свердловском проспекте планируется потратить 14,9 миллиона рублей. Подсветка моста на улице Красной обойдется мэрии в 7,8 миллиона. На Троицкий мост, который находится на улице Кирова, из городского бюджета выделено 6,7 миллиона рублей. Работы подрядчик должен завершить до 5 сентября.