10 июля 2022

В Челябинске откроется движение по центральному мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, подъемный кран, строительные работы, мостострой, ленинградский мост, строительство моста, рабочий, стройка, реконструкция моста, ремонтные работы
Мост был закрыт больше года Фото:

Движение транспорта по Ленинградском мосту в Челябинске, который является одним из центральных для города, возобновится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 15 июля возобновляется по мосту прежняя трасса движения трамвайных маршрутов № 15 и № 18. Трамвай № 15 будет вновь следовать по маршруту ул. Чичерина — ул. Горького — ЧТЗ, а № 18 по ЧМК — ул. Горького — ул. Чистопольская. Автобусы и автомобили смогут следовать пока только в сторону Тракторозаводского района. В полном объеме движение откроется 20 августа», — заявили пресс-службе.

Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали, а новый стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Планировалось, что работы завершат 20 сентября 2022 года, но объект сдали раньше.

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Движение транспорта по Ленинградском мосту в Челябинске, который является одним из центральных для города, возобновится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 15 июля возобновляется по мосту прежняя трасса движения трамвайных маршрутов № 15 и № 18. Трамвай № 15 будет вновь следовать по маршруту ул. Чичерина — ул. Горького — ЧТЗ, а № 18 по ЧМК — ул. Горького — ул. Чистопольская. Автобусы и автомобили смогут следовать пока только в сторону Тракторозаводского района. В полном объеме движение откроется 20 августа», — заявили пресс-службе. Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали, а новый стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Планировалось, что работы завершат 20 сентября 2022 года, но объект сдали раньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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