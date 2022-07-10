В Челябинске откроется движение по центральному мосту

Мост был закрыт больше года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение транспорта по Ленинградском мосту в Челябинске, который является одним из центральных для города, возобновится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 15 июля возобновляется по мосту прежняя трасса движения трамвайных маршрутов № 15 и № 18. Трамвай № 15 будет вновь следовать по маршруту ул. Чичерина — ул. Горького — ЧТЗ, а № 18 по ЧМК — ул. Горького — ул. Чистопольская. Автобусы и автомобили смогут следовать пока только в сторону Тракторозаводского района. В полном объеме движение откроется 20 августа», — заявили пресс-службе.

Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали, а новый стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Планировалось, что работы завершат 20 сентября 2022 года, но объект сдали раньше.