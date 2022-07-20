Джонсон попрощался с коллегами фразой из «Терминатора»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Джонсон посоветовал следующему премьер-министру держаться ближе к США Фото:
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Борис Джонсон уходит в отставку

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прощается со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». Об этом сообщает агентство Sky News.

«Hasta la vista, baby (увидимся, детка — прим. ред.)», — сказал политик после напутствия своему преемнику. Джонсон посоветовал следующему премьер-министру выступать за свободу, держаться ближе к США и Украине и не доверять Twitter (заблокирован в России).

Ранее Джонсон заявил, что считает виновным в своей отставке бывшего главу минфина Великобритания Сунака Риши. Экс-премьер призвал проигравших кандидатов поддержать кого угодно, кроме Риши.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прощается со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». Об этом сообщает агентство Sky News. «Hasta la vista, baby (увидимся, детка — прим. ред.)», — сказал политик после напутствия своему преемнику. Джонсон посоветовал следующему премьер-министру выступать за свободу, держаться ближе к США и Украине и не доверять Twitter (заблокирован в России). Ранее Джонсон заявил, что считает виновным в своей отставке бывшего главу минфина Великобритания Сунака Риши. Экс-премьер призвал проигравших кандидатов поддержать кого угодно, кроме Риши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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