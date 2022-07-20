Путин высмеял западные страны за попытки его рассердить

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Путин на АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин высмеял Запад Фото:

Президент России Владимир Путин высмеял Запад за абсурдные санкции и за попытки «его рассердить». Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

«Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». Ну что это такое, совсем с ума сошли? Экономить на всем? Бред какой-то. Понаделали ошибок и теперь ищут виноватых», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин высмеял Запад за абсурдные санкции и за попытки «его рассердить». Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». Ну что это такое, совсем с ума сошли? Экономить на всем? Бред какой-то. Понаделали ошибок и теперь ищут виноватых», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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