Путин высмеял западные страны за попытки его рассердить

Владимир Путин высмеял Запад
Президент России Владимир Путин высмеял Запад за абсурдные санкции и за попытки «его рассердить». Об этом он сообщил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».
«Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». Ну что это такое, совсем с ума сошли? Экономить на всем? Бред какой-то. Понаделали ошибок и теперь ищут виноватых», — сказал он. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал