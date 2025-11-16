ВС России атаковали солнечную электростанцию в Одесской области
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникшие пожары оперативно ликвидированы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем telegram-канале.
«Снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы», — сообщил Кипер, передает РИА Новости.
Повреждения затронули несколько энергообъектов региона, включая солнечную электростанцию. Местные службы ликвидировали возникшие возгорания, не допустив их распространения.
Повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области произошли на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине. Во всех регионах страны введены временные отключения электроэнергии, а для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности. Украинские власти обеспокоены перспективой масштабного сбоя энергосистемы в предстоящий зимний период.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
