Армия и оружие

ВС России атаковали солнечную электростанцию в Одесской области

16 ноября 2025 в 12:42
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникшие пожары оперативно ликвидированы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем telegram-канале.

«Снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы», — сообщил Кипер, передает РИА Новости.

Повреждения затронули несколько энергообъектов региона, включая солнечную электростанцию. Местные службы ликвидировали возникшие возгорания, не допустив их распространения.

Повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области произошли на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине. Во всех регионах страны введены временные отключения электроэнергии, а для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности. Украинские власти обеспокоены перспективой масштабного сбоя энергосистемы в предстоящий зимний период.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

