Мошенники звонили россиянке 26 тысяч раз за месяц
По данным «Билайна», клиенты старше 65 лет чаще других подвергаются атакам телефонных мошенников
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жертвой масштабной атаки телефонных мошенников стала жительница Дагестана 1960 года рождения. За три месяца ему позвонили более 26 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе оператора «Билайн».
«Клиента из республики Дагестан атаковали трижды с интервалом в месяц. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков», — заявили в компании, передает РИА Новости.
Еще одному абоненту из Пензы 1983 года рождения поступило 22 850 звонков за один день. Другая клиентка из Москвы 1959 года рождения получила 3 539 звонков всего за два часа. С начала года «Билайн» заблокировал почти 3,5 миллиарда мошеннических и спам-звонков. Более 233 миллионов звонков предназначались клиентам старше 65 лет, которые остаются основной мишенью злоумышленников.
Жертвами мошенников могут стать абсолютно все. Аферисты мастерски используют психологию, чтобы обмануть даже осторожных людей. Как распознать обман и дать отпор, если вы уже втянуты в разговор? Советами делится клинический психолог Алена Кондрашова в своей колонке для РАПСИ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- 3 539 звонков всего за два часа16 ноября 2025 12:33каждые две секунды звонили?