Мошенники звонили россиянке 26 тысяч раз за месяц

По данным «Билайна», клиенты старше 65 лет чаще других подвергаются атакам телефонных мошенников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жертвой масштабной атаки телефонных мошенников стала жительница Дагестана 1960 года рождения. За три месяца ему позвонили более 26 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе оператора «Билайн».

«Клиента из республики Дагестан атаковали трижды с интервалом в месяц. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков», — заявили в компании, передает РИА Новости.

Еще одному абоненту из Пензы 1983 года рождения поступило 22 850 звонков за один день. Другая клиентка из Москвы 1959 года рождения получила 3 539 звонков всего за два часа. С начала года «Билайн» заблокировал почти 3,5 миллиарда мошеннических и спам-звонков. Более 233 миллионов звонков предназначались клиентам старше 65 лет, которые остаются основной мишенью злоумышленников.

