В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Восемь из 10 самых высоких отелей находятся в Дубае
Фото: CC BY-ND 2.0\Günter Hentschel\Flicker
Титул самого высокого отеля в мире перешел к Ciel Dubai Marina — 377-метровому небоскребу, расположенному в Дубае (ОАЭ). Стоимость объекта составила два млрд дирхамов (5 445 882 долларов), передает The National.
«Этот объект, принявший первых гостей в субботу, превзошел 356-метровый отель Gevora, также расположенный в Дубае», — передает издание. Gevora получил звание самого высокого отеля в мире в 2018 году, обогнав JW Marriott Marquis Hotel Dubai (355 метров).
Из 10 самых высоких отелей мира восемь расположены в Дубае. Среди других выдающихся дубайских гостиниц — Rose Rayhaan by Rotana (333 метра), Burj Al Arab (321 метр), Jumeirah Emirates Towers (309 метров), Address Beach Resort (301 метр) и Tower Plaza (294 метра).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.