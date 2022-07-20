20 июля 2022

Власти Перми готовят подарок прокуратуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, триколор, флаг россии, герб прокуратуры, генеральная прокуратура российской федерации
По тому же адресу располагается Орджоникидзевская районная прокуратура Фото:

Власти Перми готовят к безвозмездной передаче в федеральную собственность два помещения в Орджоникидзевском районе города. По адресу ул. Академика Веденеева, 86а расположена прокуратура района. Проект решения о передаче недвижимости опубликован на сайте городской думы.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации: 1. нежилое помещение площадью 389,8 кв. м. 2. нежилое помещение площадью 158,9 кв. м по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д. 86а», — говорится в документе.

С недвижимостью в федеральную собственность передают и движимое имущество, которое находится внутри. Это, кроме прочего, пожарная сигнализация, жалюзи, кресла, кондиционеры, тумбы и столы. Общая стоимость — более 580 тысяч рублей. Вопрос о таком «подарке» депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Власти Перми готовят к безвозмездной передаче в федеральную собственность два помещения в Орджоникидзевском районе города. По адресу ул. Академика Веденеева, 86а расположена прокуратура района. Проект решения о передаче недвижимости опубликован на сайте городской думы. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации: 1. нежилое помещение площадью 389,8 кв. м. 2. нежилое помещение площадью 158,9 кв. м по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д. 86а», — говорится в документе. С недвижимостью в федеральную собственность передают и движимое имущество, которое находится внутри. Это, кроме прочего, пожарная сигнализация, жалюзи, кресла, кондиционеры, тумбы и столы. Общая стоимость — более 580 тысяч рублей. Вопрос о таком «подарке» депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...