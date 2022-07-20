Власти Перми готовят подарок прокуратуре

По тому же адресу располагается Орджоникидзевская районная прокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Власти Перми готовят к безвозмездной передаче в федеральную собственность два помещения в Орджоникидзевском районе города. По адресу ул. Академика Веденеева, 86а расположена прокуратура района. Проект решения о передаче недвижимости опубликован на сайте городской думы.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Российской Федерации: 1. нежилое помещение площадью 389,8 кв. м. 2. нежилое помещение площадью 158,9 кв. м по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д. 86а», — говорится в документе.

С недвижимостью в федеральную собственность передают и движимое имущество, которое находится внутри. Это, кроме прочего, пожарная сигнализация, жалюзи, кресла, кондиционеры, тумбы и столы. Общая стоимость — более 580 тысяч рублей. Вопрос о таком «подарке» депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.