В МИД РФ указали на скорое взятие ДНР

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Союзные силы РФ и ДНР в скором времени освободят всю территорию республики, считает Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная республика будет полностью очищена от неонацистов в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, в ходе нее союзные силы РФ и ЛДНР успешно выполняют боевые задачи по демилитаризации Украины, помогая жителям Донбасса.

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Донецкая народная республика будет полностью очищена от неонацистов в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, в ходе нее союзные силы РФ и ЛДНР успешно выполняют боевые задачи по демилитаризации Украины, помогая жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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