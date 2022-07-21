В МИД РФ указали на скорое взятие ДНР

21 июля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Союзные силы РФ и ДНР в скором времени освободят всю территорию республики, считает Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая народная республика будет полностью очищена от неонацистов в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, в ходе нее союзные силы РФ и ЛДНР успешно выполняют боевые задачи по демилитаризации Украины, помогая жителям Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Донецкая народная республика будет полностью очищена от неонацистов в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Как отмечали в Минобороны РФ, в ходе нее союзные силы РФ и ЛДНР успешно выполняют боевые задачи по демилитаризации Украины, помогая жителям Донбасса.