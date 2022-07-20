20 июля 2022

В День города центр Тюмени закроют для движения машин. Инфографика

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Городская парковка около ЦУМа. Курган, парковка, проезд закрыт, цум курган, ремонт
Несколько дорог в центре Тюмени полностью закроют для движения транспорта Фото:

Дороги в центральной части Тюмени 30 и 31 июля будут частично закрыты для движения автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Там уточнили, что это связано с праздничными мероприятиями, посвященными 436-й годовщине со дня образования города.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 436-й годовщины со дня основания города Тюмени, будет прекращено движение всех видов транспортных средств по автомобильным дорогам: по ул. Володарского — от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта; по ул. Орджоникидзе — от ул. Ленина до ул. Герцена; по ул. Кирова — от ул. Ленина до ул. Урицкого», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Там добавили, что некоторые дороги будут полностью закрыты для движения транспорта любого типа:

  • с 18 часов 29 июля до 1 часа 30 июля — по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта;
  • с 7 часов до 22 часов 30 июля — по ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Герцена;
  • с 19 часов 29 июля до 21 часа 30 июля — по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого;
  • с 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля — по ул. Республики от ул. Челюскинцев до ул. Коммунистической, а также в квадрате улиц Коммунистической — Ямской — Казанской — Луначарского;
  • с 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля — по ул. Ленина от ул. Республики до ул. Перекопской;
  • с 8 часов до 22 часов 30 июля — по ул. Механической от ул. Максима Горького до ул. Холодильной;
  • с 20 часов до 23 часов 30 июля — по ул. Береговой от ул. Щербакова до ул. Поперечной, ул. Красноармейской от ул. Заозерной до ул. Береговой, ул. Поперечной от ул. Заозерной до ул. Береговой.

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Дороги в центральной части Тюмени 30 и 31 июля будут частично закрыты для движения автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Там уточнили, что это связано с праздничными мероприятиями, посвященными 436-й годовщине со дня образования города. «В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 436-й годовщины со дня основания города Тюмени, будет прекращено движение всех видов транспортных средств по автомобильным дорогам: по ул. Володарского — от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта; по ул. Орджоникидзе — от ул. Ленина до ул. Герцена; по ул. Кирова — от ул. Ленина до ул. Урицкого», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что некоторые дороги будут полностью закрыты для движения транспорта любого типа:
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