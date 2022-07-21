H&M отказалась от распродажи в России

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Всемирный День шопинга. Екатеринбург, скидки, распродажа, sale, шопинг, черная пятница
Россияне не смогут купить одежду H&M со скидками Фото:
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Компания H&M Group, которая решила закрыть бизнес в России, отказалась от распродажи. Это следует из официального заявления компании, размещенного на ее сайте.

В компании заявили, что «физические» магазины H&M и H&M Home временно откроются в августе, однако ожидаемой россиянами распродажи товара не будет. «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано в заявлении H&M Group.

Сайт hm.com также пока в России недоступен. Онлайн-магазин H&M работу не возобновит.

Ранее компания H&M Group решила закрыть бизнес в России — «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Об уходе из России после начала спецоперации на Украине заявили многие иностранные предприятия и компании.

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Компания H&M Group, которая решила закрыть бизнес в России, отказалась от распродажи. Это следует из официального заявления компании, размещенного на ее сайте. В компании заявили, что «физические» магазины H&M и H&M Home временно откроются в августе, однако ожидаемой россиянами распродажи товара не будет. «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано в заявлении H&M Group. Сайт hm.com также пока в России недоступен. Онлайн-магазин H&M работу не возобновит. Ранее компания H&M Group решила закрыть бизнес в России — «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Об уходе из России после начала спецоперации на Украине заявили многие иностранные предприятия и компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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