H&M отказалась от распродажи в России

Россияне не смогут купить одежду H&M со скидками Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания H&M Group, которая решила закрыть бизнес в России, отказалась от распродажи. Это следует из официального заявления компании, размещенного на ее сайте.

В компании заявили, что «физические» магазины H&M и H&M Home временно откроются в августе, однако ожидаемой россиянами распродажи товара не будет. «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано в заявлении H&M Group.

Сайт hm.com также пока в России недоступен. Онлайн-магазин H&M работу не возобновит.

Ранее компания H&M Group решила закрыть бизнес в России — «ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Об уходе из России после начала спецоперации на Украине заявили многие иностранные предприятия и компании.