Глава МИД: Приднестровье намерено присоединиться к РФ

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В состав России намерен войти еще один регион, заявил Виталий Игнатьев Фото:

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев в интервью РИА «Новости».

По словам главы МИД, в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы международно-правовые аргументы, которые вряд ли кто-то в сможет оспорить. «Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — добавил он.

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Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. «Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев в интервью РИА «Новости». По словам главы МИД, в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы международно-правовые аргументы, которые вряд ли кто-то в сможет оспорить. «Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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