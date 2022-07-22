Глава МИД: Приднестровье намерено присоединиться к РФ

В состав России намерен войти еще один регион, заявил Виталий Игнатьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим свободным присоединением к России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев в интервью РИА «Новости».

По словам главы МИД, в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы международно-правовые аргументы, которые вряд ли кто-то в сможет оспорить. «Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — добавил он.