Володин потребовал сократить отпуска депутатам и чиновникам

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Организационное собрание фракции политической партии
Депутаты должны брать пример с Владимира Путина, заявил Володин Фото:

В современных условиях было бы правильно сократить отпуска депутатов и чиновников до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — приводятся слова Володина на официальном сайте Государственной думы.

Спикер отметил, что чиновникам следует брать пример с президента России Владимира Путина, который всегда находится на работе. «У политиков отпусков не бывает», — добавил он.

Для реализации инициативы необходимо сформулировать поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил Володин. На данный момент отпуск депутата Думы составляет 42 календарных дня, у госслужащих — до 45.

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В современных условиях было бы правильно сократить отпуска депутатов и чиновников до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — приводятся слова Володина на официальном сайте Государственной думы. Спикер отметил, что чиновникам следует брать пример с президента России Владимира Путина, который всегда находится на работе. «У политиков отпусков не бывает», — добавил он. Для реализации инициативы необходимо сформулировать поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил Володин. На данный момент отпуск депутата Думы составляет 42 календарных дня, у госслужащих — до 45.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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