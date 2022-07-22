Володин потребовал сократить отпуска депутатам и чиновникам

Депутаты должны брать пример с Владимира Путина, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В современных условиях было бы правильно сократить отпуска депутатов и чиновников до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — приводятся слова Володина на официальном сайте Государственной думы.

Спикер отметил, что чиновникам следует брать пример с президента России Владимира Путина, который всегда находится на работе. «У политиков отпусков не бывает», — добавил он.

Для реализации инициативы необходимо сформулировать поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил Володин. На данный момент отпуск депутата Думы составляет 42 календарных дня, у госслужащих — до 45.