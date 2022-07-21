Комсомольцы со всего Урала приехали в Курган. Фото

22 июля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Кургане проходит слет молодежи КПРФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане проходит слет комсомольского актива Уральского федерального округа. На него приехали комсомольцы уральских регионов. Информация размещена на официальном сайте Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). «Молодежный форум проходит на базе отдыха „Романтика“ в Курганской области. Секретарь ЦК ЛКСМ РФ Денис Курочкин открыл слет торжественным поднятием знамени Ленинского комсомола и рассказал о проектах, реализуемых при поддержке комсомола», — указано в сообщении партии. В трехдневном слете принимают участие комсомольцы из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники форума побывали в музее Центра Илизарова, возложили цветы к памятникам Владимира Ленина и Натальи Аргентовской. Уральские комсомольцы приехали в Курган Фото с сайта kprf.ru Участники молодежного форума посетили музей в Центре Илизарова Фото с сайта kprf.ru Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане проходит слет комсомольского актива Уральского федерального округа. На него приехали комсомольцы уральских регионов. Информация размещена на официальном сайте Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). «Молодежный форум проходит на базе отдыха „Романтика“ в Курганской области. Секретарь ЦК ЛКСМ РФ Денис Курочкин открыл слет торжественным поднятием знамени Ленинского комсомола и рассказал о проектах, реализуемых при поддержке комсомола», — указано в сообщении партии. В трехдневном слете принимают участие комсомольцы из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники форума побывали в музее Центра Илизарова, возложили цветы к памятникам Владимира Ленина и Натальи Аргентовской.