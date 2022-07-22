Депутат Миронов попросил снизить зарплату себе и коллегам

22 июля 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Партия «Справедливая Россия — За правду» поддерживает предложение Володина уменьшить депутатам длительность отпусков и предлагают снизить им зарплату Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутатам Государственной думы нужно опустить зарплаты до среднего по стране уровня. Такое предложение выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты. Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать средние зарплаты по стране, по своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан», — передает пресс-служба партии слова Миронова. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, передает телеканал 360. Сейчас их ежегодный отпуск составляет 45 дней, однако минимальный размер отпуска по Трудовому кодексу РФ — 28 дней. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутатам Государственной думы нужно опустить зарплаты до среднего по стране уровня. Такое предложение выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты. Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать средние зарплаты по стране, по своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан», — передает пресс-служба партии слова Миронова. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, передает телеканал 360. Сейчас их ежегодный отпуск составляет 45 дней, однако минимальный размер отпуска по Трудовому кодексу РФ — 28 дней.