Депутат Миронов попросил снизить зарплату себе и коллегам

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Партия «Справедливая Россия — За правду» поддерживает предложение Володина уменьшить депутатам длительность отпусков и предлагают снизить им зарплату Фото:

Депутатам Государственной думы нужно опустить зарплаты до среднего по стране уровня. Такое предложение выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты. Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать средние зарплаты по стране, по своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан», — передает пресс-служба партии слова Миронова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, передает телеканал 360. Сейчас их ежегодный отпуск составляет 45 дней, однако минимальный размер отпуска по Трудовому кодексу РФ — 28 дней.

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Депутатам Государственной думы нужно опустить зарплаты до среднего по стране уровня. Такое предложение выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты. Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать средние зарплаты по стране, по своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан», — передает пресс-служба партии слова Миронова. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, передает телеканал 360. Сейчас их ежегодный отпуск составляет 45 дней, однако минимальный размер отпуска по Трудовому кодексу РФ — 28 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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