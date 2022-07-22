Генсек ООН подписал меморандум о поставках удобрений РФ

Гутерриш подписал меморандум на встрече с Шойгу
Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«А.Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал