Генсек ООН подписал меморандум о поставках удобрений РФ

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Сельхоз
Гутерриш подписал меморандум на встрече с Шойгу Фото:

Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«А.Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает Минобороны РФ. «А.Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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