Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

Соглашение подписали в Стамбуле Фото: Минобороны Турции/ТАСС

Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Об этом сообщается в трансляции на телеканале «Россия 24».

«Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для мониторинга выполнения соглашения по Черному морю создается совместный координационный центр», — сообщает телеканал.

Ранее Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать соглашение с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна, передает «Царьград». Встреча с министром обороны Турции также была в планах министра.