Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

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Соглашение подписали в Стамбуле Фото:

Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Об этом сообщается в трансляции на телеканале «Россия 24».

«Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для мониторинга выполнения соглашения по Черному морю создается совместный координационный центр», — сообщает телеканал.

Ранее Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать соглашение с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна, передает «Царьград». Встреча с министром обороны Турции также была в планах министра.

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Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Об этом сообщается в трансляции на телеканале «Россия 24». «Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для мониторинга выполнения соглашения по Черному морю создается совместный координационный центр», — сообщает телеканал. Ранее Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать соглашение с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна, передает «Царьград». Встреча с министром обороны Турции также была в планах министра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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