В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 15 раз

За последние 10 лет спрос на работников в сфере торговли только растет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спрос на продавцов в Свердловской области за последние 10 лет вырос в 15 раз и продолжает расти. С начала года в регионе открыли 10,5 тысяч предложений для работников сферы торговли, сообщили URA.RU представители сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Спрос на продавцов вырос почти в 15 раз: с 1,1 тысячи вакансий в 2012 году до 15,6 тысячи в 2021 году. С начала текущего года в регионе было открыто 10,5 тысячи таких предложений о работе — это пятое место в стране», — рассказывают авторы исследования.

Средняя зарплата продавцов в регионе выросла с 19 тысяч рублей в 2012-м году до 31 тысячи в 2022-м. Конкуренция среди соискателей невысокая — на одно предложение о работе продавцом приходится всего 1,9 активных резюме. При этом комфортным для рынка труда считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию.

В России 23 июля празднуют День работника торговли. В правительстве Свердловской области поздравили причастных к празднику и отметили, что регион занимает пятое место по обороту розничной торговли и четвертое по обороту оптовой торговли. «Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость каждого пятого работника региона», — следует из сообщения на информационном портале региона.