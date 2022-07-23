Орбан: жертвами санкций против РФ стали четыре правительства

23 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что украинцы не могут победить русских даже западным оружием Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо. «Жертвами экономических последствий стали четыре правительства в Европе. Лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. И мир тоже нас не поддержал, Китай, Индия, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — цитирует Орбана Híradó. При этом он не уточнил, о каких именно правительствах речь. Страны Евросоюза ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. На этой неделе ЕС одобрил седьмой пакет ограничений, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные санкции не работают. Ранее Орбан сказал, что Европа «выстрелила себе в легкие» санкциями против России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жертвами антироссийских санкций стали четыре правительства в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 31-м мероприятии Летнего свободного университета и студенческого лагеря Балваниози в Туснадфюрдо. «Жертвами экономических последствий стали четыре правительства в Европе. Лидерство в Москве оставалось стабильным, и украинцы не могут победить русских даже западным оружием. И мир тоже нас не поддержал, Китай, Индия, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — цитирует Орбана Híradó. При этом он не уточнил, о каких именно правительствах речь. Страны Евросоюза ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. На этой неделе ЕС одобрил седьмой пакет ограничений, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные санкции не работают. Ранее Орбан сказал, что Европа «выстрелила себе в легкие» санкциями против России.