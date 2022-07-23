На Украине переименовали улицу. Теперь она носит название Бориса Джонсона Фото: Официальный сайт президента Украины

В Закарпатской области Украины переименовали улицу Льва Толстого. Теперь она будет называться именем и. о. премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщили в telegram-канале Верховной рады Украины.

«В городе Хуст на Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Такое решение принял Хустский городской совет», — написано в сообщении. Также были переименованы и другие улицы города.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина избавится от российских имен в названиях улиц. Результаты народного голосования за новые названия киевских улиц были опубликованы на официальном портале Киева. Всего администрация Киева хочет «дерусифицировать» более 300 улиц.