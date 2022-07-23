На Украине улицу Льва Толстого назвали именем Бориса Джонсона

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
На Украине переименовали улицу. Теперь она носит название Бориса Джонсона Фото:

В Закарпатской области Украины переименовали улицу Льва Толстого. Теперь она будет называться именем и. о. премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщили в telegram-канале Верховной рады Украины.

«В городе Хуст на Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Такое решение принял Хустский городской совет», — написано в сообщении. Также были переименованы и другие улицы города.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина избавится от российских имен в названиях улиц. Результаты народного голосования за новые названия киевских улиц были опубликованы на официальном портале Киева. Всего администрация Киева хочет «дерусифицировать» более 300 улиц.

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В Закарпатской области Украины переименовали улицу Льва Толстого. Теперь она будет называться именем и. о. премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщили в telegram-канале Верховной рады Украины. «В городе Хуст на Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Такое решение принял Хустский городской совет», — написано в сообщении. Также были переименованы и другие улицы города. Ранее URA.RU сообщало, что Украина избавится от российских имен в названиях улиц. Результаты народного голосования за новые названия киевских улиц были опубликованы на официальном портале Киева. Всего администрация Киева хочет «дерусифицировать» более 300 улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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