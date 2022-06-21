Украина избавится от российских имен в названиях улиц

21 июня 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Украина активно переименовывает свои улицы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Улицу Героев Войны в Киеве предлагают переименовать в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. Результаты народного голосования за новые названия киевских улиц опубликованы на официальном портале Киева. «Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 млн голосов за новые названия улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей. Каждый из нас осознает, что присвоение топонимике новых названий имеет важное историческое и государственное значение», — сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, его слова приводит официальный портал Киева. Результаты голосования переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссией. Всего администрация Киева хочет «дерусифицировать» более 300 улиц. Среди них улица Льва Толстого, которую предлагают переименовать в улицу Украинских Героев, улица Тульская, в будущем — улица Героев УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в России как экстремистская). Также власти предлагают переименовать улицу Кутузова в улицу украинского летчика Ивана Кожедуба и улицу Карла Маркса — в улицу Иоганна Вольфганга Гете. Ранее стало известно, что украинские власти намерены убрать из школьной программы все произведения, написанные российскими и советскими, кроме украинских, авторами. Кроме того, украинское министерство культуры объявило о создании совета по координации декоммунизации и дерусификации Украины. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Президент обозначил три главные цели: денацификация, демилитаризация и помощь населению Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Улицу Героев Войны в Киеве предлагают переименовать в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. Результаты народного голосования за новые названия киевских улиц опубликованы на официальном портале Киева. «Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 млн голосов за новые названия улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей. Каждый из нас осознает, что присвоение топонимике новых названий имеет важное историческое и государственное значение», — сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, его слова приводит официальный портал Киева. Результаты голосования переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссией. Всего администрация Киева хочет «дерусифицировать» более 300 улиц. Среди них улица Льва Толстого, которую предлагают переименовать в улицу Украинских Героев, улица Тульская, в будущем — улица Героев УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в России как экстремистская). Также власти предлагают переименовать улицу Кутузова в улицу украинского летчика Ивана Кожедуба и улицу Карла Маркса — в улицу Иоганна Вольфганга Гете. Ранее стало известно, что украинские власти намерены убрать из школьной программы все произведения, написанные российскими и советскими, кроме украинских, авторами. Кроме того, украинское министерство культуры объявило о создании совета по координации декоммунизации и дерусификации Украины. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Президент обозначил три главные цели: денацификация, демилитаризация и помощь населению Донбасса.