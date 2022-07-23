Боевики ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка. На этот раз удары пришлись по центру города. После мощнейших взрывов зажглись так называемые «люстры». Об этом сообщают корреспонденты различных СМИ, в том числе спецкор «Известий».
«ВСУ обстреляли Донецк осветительными снарядами», — передает корреспондент «Известий» Роман Польшаков. «Только что было три хлопка над Калининским районом Донецка, и потом зажглись „люстры“. Так называют осветительные боеприпасы. Ну или фосфор», — доложил корреспондент RT Роман Косарев у себя в telegram-канале.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.
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