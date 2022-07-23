Известия: над столицей ДНР прогремели взрывы и зажглись «люстры». Видео

24 июля 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Донецк осветительными снарядами, над городом «висят люстры» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка. На этот раз удары пришлись по центру города. После мощнейших взрывов зажглись так называемые «люстры». Об этом сообщают корреспонденты различных СМИ, в том числе спецкор «Известий». «ВСУ обстреляли Донецк осветительными снарядами», — передает корреспондент «Известий» Роман Польшаков. «Только что было три хлопка над Калининским районом Донецка, и потом зажглись „люстры“. Так называют осветительные боеприпасы. Ну или фосфор», — доложил корреспондент RT Роман Косарев у себя в telegram-канале. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка. На этот раз удары пришлись по центру города. После мощнейших взрывов зажглись так называемые «люстры». Об этом сообщают корреспонденты различных СМИ, в том числе спецкор «Известий». «ВСУ обстреляли Донецк осветительными снарядами», — передает корреспондент «Известий» Роман Польшаков. «Только что было три хлопка над Калининским районом Донецка, и потом зажглись „люстры“. Так называют осветительные боеприпасы. Ну или фосфор», — доложил корреспондент RT Роман Косарев у себя в telegram-канале. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.