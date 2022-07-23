В Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия».
«В квартиры могут залетать летучие мыши. К подписчику залетела. Кот ее погонял», — отмечается в сообщении.
«Откуда у нас летучие мыши?» — удивился в комментариях Андрей Новиков. «Я думала, что они только где жарко живут», — добавила Наташа Качалова.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска рассказывают в социальных сетях о том, что в их дома стали залетать летучие мыши. Одну из таких даже поймала жительница поселка Излучинска из Нижневартовского района.
В Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия». «В квартиры могут залетать летучие мыши. К подписчику залетела. Кот ее погонял», — отмечается в сообщении. «Откуда у нас летучие мыши?» — удивился в комментариях Андрей Новиков. «Я думала, что они только где жарко живут», — добавила Наташа Качалова. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска рассказывают в социальных сетях о том, что в их дома стали залетать летучие мыши. Одну из таких даже поймала жительница поселка Излучинска из Нижневартовского района.