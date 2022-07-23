23 июля 2022
22 июля 2022
21 июля 2022

В Нижневартовске летучая мышь залетела в квартиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лунное затмение. Екатеринбург, многоэтажка, окна, луна, ночь
Пользователи в комментариях удивились появлению летучей мыши Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия».

«В квартиры могут залетать летучие мыши. К подписчику залетела. Кот ее погонял», — отмечается в сообщении.

«Откуда у нас летучие мыши?» — удивился в комментариях Андрей Новиков. «Я думала, что они только где жарко живут», — добавила Наташа Качалова.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска рассказывают в социальных сетях о том, что в их дома стали залетать летучие мыши. Одну из таких даже поймала жительница поселка Излучинска из Нижневартовского района.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске (ХМАО) в одном из домов на улице Героев Самотлора летучая мышь залетела в квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия». «В квартиры могут залетать летучие мыши. К подписчику залетела. Кот ее погонял», — отмечается в сообщении. «Откуда у нас летучие мыши?» — удивился в комментариях Андрей Новиков. «Я думала, что они только где жарко живут», — добавила Наташа Качалова. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута, Нягани, Ханты-Мансийска рассказывают в социальных сетях о том, что в их дома стали залетать летучие мыши. Одну из таких даже поймала жительница поселка Излучинска из Нижневартовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...