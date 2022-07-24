В некоторых местах пандусы отсутствуют вовсе, а существующими нельзя пользоваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска раскритиковали прилегающую к Кафедральному собору Воскресения Христова территорию за то, что инвалидам сложно туда попасть. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня вам представляется одно из самых убогих мест благоустройства в городе Ханты-Мансийске, при проектировании которого не соблюли ни эстетики, ни основ ландшафтного дизайна, ни ГОСТов для инвалидов — колясочников, ни даже простой логики и тенденций развития современного города», — пишет автор поста.

Жители окружной столицы в комментариях к посту также раскритиковали качество благоустройства прихрамовой территории. «Солидарна с автором. Эти „оградки“ — просто какое-то убожество из груды металла. Сделано безвкусно и непродуманно», — прокомментировала подписчица по имени Татьяна.

По словам местных властей недостатки ландшафтного проектирования связаны с рельефом территории. «При существующем рельефе местности ландшафт не позволяет изменить угол наклона тротуара. Ранее на лестнице установили металлические направляющие для того, чтобы обеспечить большую доступность. В настоящее время подрядчик выполняет обшивку гранитом, далее установят световое оборудование. Завершить реконструкцию планируют в октябре», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что житель дома №30 по улице Интернациональная в Нижневартовске (ХМАО) не мог самостоятельно выехать на улицу из-за отсутствия подходящего пандуса. Мужчина при помощи волонтеров и соседей за год вышел на улицу три раза. К решению вопроса подключилась администрация Нижневартовска.