В Нижневартовске инвалида лишили возможности выйти на улицу. Фото

19 июня 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

За год мужчина был на улице три раза Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель дома №30 по улице Интернациональная в Нижневартовске (ХМАО) не может самостоятельно выехать на улицу из-за отсутствия подходящего пандуса. Об этом сообщила волонтер Дарья Карапетян в группе ЧП Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». «На выезде к одному из наших инвалидов столкнулись с проблемой выезда колясочников от лифта и до улицы. У мужчины, которому мы помогаем в транспортировке, нет возможности самостоятельно или при помощи родных выехать на улицу. Подъезд совершенно не оборудован!» — написала волонтер. Мужчина при помощи волонтеров и соседей за год вышел на улицу три раза. Девушка также сообщила, что в подъезде проживает еще один инвалид-колясочник. На пост в комментариях ответила администрация Нижневартовска, написав, что для решения вопроса можно обратиться в департамент по социальной политике или написать сообщение с контактными данными в их официальную группу. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. При этом стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей. Подъезд оборудован пандусом, по которому невозможно самостоятельно спуститься на коляске Фото: «ЧП Нижневартовска», «ВКонтакте Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Житель дома №30 по улице Интернациональная в Нижневартовске (ХМАО) не может самостоятельно выехать на улицу из-за отсутствия подходящего пандуса. Об этом сообщила волонтер Дарья Карапетян в группе ЧП Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». «На выезде к одному из наших инвалидов столкнулись с проблемой выезда колясочников от лифта и до улицы. У мужчины, которому мы помогаем в транспортировке, нет возможности самостоятельно или при помощи родных выехать на улицу. Подъезд совершенно не оборудован!» — написала волонтер. Мужчина при помощи волонтеров и соседей за год вышел на улицу три раза. Девушка также сообщила, что в подъезде проживает еще один инвалид-колясочник. На пост в комментариях ответила администрация Нижневартовска, написав, что для решения вопроса можно обратиться в департамент по социальной политике или написать сообщение с контактными данными в их официальную группу. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. При этом стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей.