В Кремле высказались о трибунале над украинскими националистами

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле уверены, что трибунал над военными преступниками с Украины состоится Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши следователи весьма напряженно работают на освобожденных территориях. Они четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объем данных, которых наверняка хватит для того, чтобы предать суду этих преступников», — отметил Песков.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Россия должна создать трибунал, на котором будут судить военных преступников. Сделать это РФ может совместно с дружественными ей странами.

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Следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши следователи весьма напряженно работают на освобожденных территориях. Они четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объем данных, которых наверняка хватит для того, чтобы предать суду этих преступников», — отметил Песков. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Россия должна создать трибунал, на котором будут судить военных преступников. Сделать это РФ может совместно с дружественными ей странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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