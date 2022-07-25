В Кремле высказались о трибунале над украинскими националистами

В Кремле уверены, что трибунал над военными преступниками с Украины состоится
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши следователи весьма напряженно работают на освобожденных территориях. Они четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объем данных, которых наверняка хватит для того, чтобы предать суду этих преступников», — отметил Песков.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что Россия должна создать трибунал, на котором будут судить военных преступников. Сделать это РФ может совместно с дружественными ей странами.
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