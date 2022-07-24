24 июля 2022
23 июля 2022

Десятки новых случаев COVID-19 выявили в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспресс-тест на коронавирус. Челябинск, медсестра, медик, анализ крови, врач, экспресс-тест, тест ковид, анализ на ковид, антитела
В ЯНАО за сутки выявили 29 случаев заражения коронавирусом Фото:

За последние сутки в ЯНАО выявлены десятки новых случаев COVID-19

В ЯНАО за последние сутки выявили почти 30 человек с коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число новых случаев COVID-19 продолжает расти каждый день.

«По состоянию на 25 июля 12:00 в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 29 новых случаев заражения, 15 человек выздоровело, 1 госпитализирован», — сообщается на сайте.

В на выходных число новых случаев коронавируса достигло своего максимального значения с начала месяца. Было выявлено 39 заразившихся человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупных городах ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт». Такая ситуация сложилась из-за того, что поставок не было на протяжении двух месяцев.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

За последние сутки в ЯНАО выявлены десятки новых случаев COVID-19 В ЯНАО за последние сутки выявили почти 30 человек с коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число новых случаев COVID-19 продолжает расти каждый день. «По состоянию на 25 июля 12:00 в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 29 новых случаев заражения, 15 человек выздоровело, 1 госпитализирован», — сообщается на сайте. В на выходных число новых случаев коронавируса достигло своего максимального значения с начала месяца. Было выявлено 39 заразившихся человек. Ранее URA.RU сообщало, что в крупных городах ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт». Такая ситуация сложилась из-за того, что поставок не было на протяжении двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...