Байкеры устроили мотопробег по тротуарам Ханты-Мансийска

В полиции факт нарушения ПДД не подтвердили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска возмутились отсутствием реакции со стороны ДПС, после того, как по тротуарам вдоль улицы Мира якобы прокатились байкеры. Пост с информацией о случившемся опубликован в группе «Подслушано в Ханты-Мансийске» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня примерно в 13:00 была свидетельницей того, как три байкера по улице Мира едут по тротуару, где ходят люди. Парни ехали на довольно большой скорости и с легкостью могли сбить пешехода. Спустя минуту проезжает патрульная машина ДПС с мигалками. Хотите сказать, что сотрудники ДПС не заметили мотоциклистов, которые ехали в два раза быстрей патрульной машины? Бред», — написал анонимный пользователь в соцсети.

В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту URA.RU объяснили, что сообщения о нарушении ПДД в дежурную часть не поступало. «Мало того, сотрудники ДПС действительно могли не заметить нарушение со стороны байкеров, к тому же нам не известен тип транспорта, возможно это были не мотоциклы, а обычные электросамокаты или электробайки», — сообщила URA.RU начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее URA.RU писало об аварии в Нижневартовске (ХМАО), произошедшей между автомобилем «Хундай» и мотоциклом. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта был госпитализирован.