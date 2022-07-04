В Нижневартовске мотоциклист попал в больницу после ДТП

К месту ДТП оперативно подъехали: скорая помощь, полиция и пожарные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) произошла авария между автомобилем «Хундай» и мотоциклом. Информация появилась сразу в нескольких городских telegram-каналах.

«С улицы услышала звук сильного удара и громкий мужской крик. Ужасно!», — пишет одна из жительниц Нижневартовска в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По словам очевидцев водитель мотоцикла госпитализирован. На месте, судя по фото, быстро оказались две кареты скорой помощи, два экипажа полиции и пожарный автомобиль. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не удалось.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске (ХМАО) мотоциклист въехал в автомобиль. У хозяина железного коня перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован.