04 июля 2022
03 июля 2022

В Нижневартовске мотоциклист попал в больницу после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, мотоцикл
К месту ДТП оперативно подъехали: скорая помощь, полиция и пожарные Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошла авария между автомобилем «Хундай» и мотоциклом. Информация появилась сразу в нескольких городских telegram-каналах.

«С улицы услышала звук сильного удара и громкий мужской крик. Ужасно!», — пишет одна из жительниц Нижневартовска в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По словам очевидцев водитель мотоцикла госпитализирован. На месте, судя по фото, быстро оказались две кареты скорой помощи, два экипажа полиции и пожарный автомобиль. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не удалось.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске (ХМАО) мотоциклист въехал в автомобиль. У хозяина железного коня перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошла авария между автомобилем «Хундай» и мотоциклом. Информация появилась сразу в нескольких городских telegram-каналах. «С улицы услышала звук сильного удара и громкий мужской крик. Ужасно!», — пишет одна из жительниц Нижневартовска в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По словам очевидцев водитель мотоцикла госпитализирован. На месте, судя по фото, быстро оказались две кареты скорой помощи, два экипажа полиции и пожарный автомобиль. Оперативно получить комментарий пресс-службы МВД по ХМАО не удалось. Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске (ХМАО) мотоциклист въехал в автомобиль. У хозяина железного коня перелом конечностей, травма головы, он госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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