DM: Путин нанес неочевидный удар по экономике Европы

Украинцы были дешевой рабочей силой для Европы, сообщили в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовый отъезд украинских рабочих из Европы, спровоцированный решением президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации, привел к нехватке дешевой рабочей силы. Статью об этом опубликовал британский таблоид Daily Mail.

«Многие из этих рабочих вернулись домой, чтобы помочь военным действиям после 24 февраля. Это резко усугубило нехватку рабочей силы в некоторых из наиболее промышленно развитых стран Европы», — сообщается в статье.

Согласно данным таблоида, в последнее десятилетие украинские рабочие стекались в Центральную Европу из-за более высокой заработной платы и облегченного визового режима. Таким образом украинцы заполняли рабочие места в строительстве, автомобильном секторе и тяжелой промышленности, которые местные жители считают недостаточно высокооплачиваемыми.

«До российской спецоперации украинцы были самой большой группой иностранных рабочих в Центральной Европе. По данным отраслевых торговых групп, Польша и Чехия приняли украинскую рабочую силу численностью около 600 000 и более 200 000 человек соответственно», — отметили авторы.

По словам 14 руководителей европейских компаний, рекрутеров и экономистов в Польше и Чехии, отъезд украинских рабочих привел к росту затрат и задержкам по выполнению производственных заказов и строительных работ.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля. По словам российского лидера, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.