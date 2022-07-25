Из-за размножения бактерий курганцев просят не купаться в Тоболе

В администрации Кургана просят жителей воздержаться от купания из-за размножения бактерий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана рекомендует воздержаться от купания в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» на некоторое время. Об этом говорится на сайте администрации.

«Из-за жаркой погоды, которая способствовала размножению бактерий, качество воды в реке Тобол ухудшилось. Несмотря на то, что это природное явление не несет серьезной опасности для человека, администрация рекомендует временно не купаться на пляже «Бабьи пески», — сообщают в мэрии. При этом пробы песка на пляже соответствуют нормам СанПиН.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, областной Центр гигиены и эпидемиологии каждые 10 дней проводит отборы пробы воды во официально разрешенных местах для купания. О том, когда курганцы вновь смогут купать на данном пляже, мэрия проинформирует позже.

До этого URA.RU писало, что отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье», расположенного в Петуховском районе Курганской области, курганцев напугали личинки. Неизвестные насекомые плавали в воде озера и передвигались по пляжу.